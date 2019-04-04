مذكرة تفاهم بين كلية مينا للإدارة في دبي و«إم - نورماندي» الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت كلية مينا للإدارة في دبي مذكرة تفاهم مع جامعة «ام نورماندي EM-Normandie» الفرنسية، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ورجاء ربيعة القنصل العام للجمهورية الفرنسية بدبي، والأستاذ الدكتور نبيل القاضي رئيس كلية مينا للإدارة.

وأشار الدكتور نبيل القاضي الى أهمية دبي كمدينة عالمية ديناميكية، وتطرق إلى أهمية ومكانة "ام-نورماندي"، والتي تركت بصمة عالمية في التعليم الجامعي .

وتحدثت رجاء ربيعة، عن أهمية التعليم الجامعي والبرامج الأكاديمية التي تطرحها جامعة EM-Normandie الفرنسية بالنظر لتاريخها العريقة. وتحدث ميرزا الصايغ عن بدايات كلية مينا للإدارة منذ سنوات عند افتتاحها وفق نظم ولوائح وزارة التعليم العالي، مشيدا بهذه المذكرة أكاديمياً بعد تجارب تعاون وشراكة إماراتية سابقا في مجال الفروسية مع منطقة نورماندي الفرنسية. كما تطرق الصايغ الى تطور التعليم الأكاديمي في الإمارات، وما وصل إليه التعليم الأكاديمي من رقي وتطور متمثلاً في مذكرة التفاهم بين كلية مينا للإدارة وجامعة EM-Normandie الفرنسية كنموذج، داعيا الفرنسيين للتواجد والاستثمار في دبي وهي مقبلة على حدث عالمي يتمثل في إكسبو 2020.

واكد رئيس جامعة EM-Normandie الفرنسية الدكتور جون جي بيرنارد المدير العام للجامعة عبر خدمة سكايب، على أهمية بناء علاقات عالمية عبر التعليم الأكاديمي وتبادل الخبرات والبرامج. وتحدث نائب المدير العام للجامعة الدكتور جون كريستوف هوجييل عن تاريخ الجامعة التي صنفت حسب تقارير فايننتشال تايمز من بين أقوى 100 جامعة في العالم.