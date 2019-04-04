تقدم 89 طبيباً لاختبار الجزء الأول من دبلوم العناية المركّزة

المصدر: دبي - البيان

تقدم 49 طبيباً من العاملين في أقسام العناية الحرجة في مستشفيات القطاعين العام والخاص في الدولة من أصل 89 طبيباً لاختبار الجزء الأول من الدبلوم الأوروبي للعناية المركزة المعتمد من الجمعية الأوروبية للعناية المركزة للعام، الذي تنظمه جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية.

وأعلن الدكتور حسين ناصر آل رحمه، رئيس مؤتمر العناية الحرجة ورئيس الرابطة العربية لجمعيات العناية الحرجة المشرف المحلي على امتحانات الدبلوم، أن الإمارات حصلت على موافقة الجمعية الأوروبية لتنظيم الاختبار بجزأيه النظري والعملي اعتباراً من عام 2020، متوقعاً أن تتم مضاعفة أعداد الأطباء الراغبين في الحصول على البورد الأوروبي من داخل الدولة وخارجها.

وأكد عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي للجائزة، «أن أحد أهم أهداف جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية منذ نشأتها وحتى الآن كان إعطاء الأولوية والتركيز على التعليم الطبي المستمر لتعزيز وتطوير كفاءة الأطباء المواطنين».