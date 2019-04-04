إطلاق باقة مؤشرات ضمن برنامج «جودة» للمنشآت الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أدرجت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، باقة جديدة من المؤشرات المتخصصة ضمن برنامجها «جودة» للمنشآت الصحية العامة والمختصة في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف مواصلة إدارة أداء مقدمي الرعاية الصحية ضمن عدد من الخدمات الصحية الأساسية في الإمارة لتعزيز سلامة المريض وجودة تجربته العلاجية. ويضم برنامج جودة إضافة استراتيجية جديدة تتضمن أكثر من 50 مؤشراً سريرياً جديداً للمنشآت الصحية العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية طويلة المدى، وتم كذلك إضافة مجموعة من المؤشرات التي تركز بشكل أساسي على سلامة المريض وفاعلية الخدمات السريرية وتغطي خمس خدمات طبية متخصصة بما في ذلك تقنيات الإخصاب المساعد (ART) وعلاج السمنة وجراحة العظام والسكتات الدماغية وخدمات الطوارئ.

مؤشرات

وأوضح محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة: «تواصل جودة الخدمات تربعها على رأس قائمة أولوياتنا، حيث تأتي إضافة هذه المؤشرات انعكاساً لالتزامنا بالمضي قدماً نحو آفاق جديدة لجودة الخدمات الصحية في الوقت الذي نواصل فيه ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة العلاجية».

وكجزء من الجهود الرامية إلى مواصلة تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، قامت دائرة الصحة بتحديث مؤشرات «مدة الانتظار» وأطلقت معايير جديدة ليصل عدد المؤشرات إلى 13 مؤشراً تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات المريض وتوفر الخدمات اللازمة له.

تحديث

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «نسعى من خلال تحديث مؤشرات جودة لأن تكون أكثر شمولية وتفصيلية، حيث سنتمكن من خلال توسيع نطاق المؤشرات التي تقيس الأداء من الحصول على مزيد من المعلومات حول مدى التقدم الذي تحققه المنشآت الصحية في تقديم الخدمات الصحية في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جودة الخدمات في أبوظبي وترسيخ ثقافة المساءلة والكفاءة والشفافية بين مقدمي الرعاية الصحية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع تطلعات دائرة الصحة لضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات لمواطني الدولة والمقيمين وزوارها».

وأوضحت المناعي أن الدائرة عملت مع عدد من الخبراء لتطوير المؤشرات الجديدة لضمان مواءمتها للقطاع الصحي في أبوظبي.

وكانت إدارة الجودة في دائرة الصحة عملت عن كثب مع خبراء في مجال جودة الرعاية الصحية في داخل الدولة وخارجها لتطوير مؤشرات لكل تخصص.

دورات

تستعد دائرة الصحة لتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية على مدى الأشهر المقبلة لتوجيههم حول كيفية تبني هذه التغييرات بفاعلية ضمن عملياتهم وأهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة.