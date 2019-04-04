تخفيض سرعة المركبات في أوقات تقلّبات الطقس بأبوظبي بدءاً من 7 الجاري

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتطبيق قرار يُلزم المركبات القيادة بسرعة منخفضة على الطرق في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة اعتباراً من الـ 7 من الجاري، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

ودعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة، التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب والأحــوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار. وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي (السرعة)، التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية أو أي وسيلة أخرى تراها السلطة المختصة ضرورية لإعلام الجمهور في حينه.

وحثت السائقين على ضرورة ترك مسافة أمان كافية خلال الظروف الجوية المتقلبة، والالتزام بالسرعات الموضحة والمتغيرة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، والتي تنبه السائقين بتغيرها وخفضها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.

أسباب

وقالت: إن تشكّل الرمال على سطح الطريق، من أحد أسباب وقوع الحوادث، مّا يتطلب الحيطة والحذر ومراعاة قواعد المرور في مثل هذه الظروف، حفاظاً على سلامة الجميع.وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، والتي تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.

ودعت السائقين الذين تتعرض مركباتهم إلى حوادث بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة، خلال الظروف الجوية إلى إيقافها على الكتف الأيمن للطريق، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير.

أمطار خفيفة غرباً

استمر الطقس أمس غائماً إلى غائم جزئياً مع سقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الغربية والساحلية وذلك مع استمرار تشكل السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. وسقطت أمس أمطار خفيفة على الشارقة ومطارات دبي والبطين وأبوظبي وفي منطقة الفلاح والشوامخ ومدينة شخبوط بأبوظبي والممزر والورقاء بدبي ومدينة الحديبة برأس الخيمة وأم القيوين.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد يستمر اليوم الطقس الغائم جزئياً ويصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق مع توفر الفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على البحر وبعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.أبوظبي ـ البيان