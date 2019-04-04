بحث التكامل بين «الأكاديمية والتدريب» و«إسعاد المجتمع» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، اجتماعاً مشتركاً لبحث التكامل بين قطاعي «الأكاديمية والتدريب» و«إسعاد المجتمع والتجهيزات»، وذلك في أكاديمية شرطة دبي بحضور العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعميد عبدالله خان مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي نائب مدير عام أكاديمية شرطة دبي.

وأشار اللواء ابن فهد إلى أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات على مستوى القيادة بما يعزز الأداء والعمل المشترك تنفيذاً لتعليمات سعادة القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن. من جانبه، أكد اللواء محمد سعيد بخيت أن الاجتماع يسعى إلى تعزيز التكامل بين الوحدات التنظيمية والتعاون بين الإدارات العامة في كل قطاع وتبادل الخبرات والإمكانيات والقدرات والمعدات والبرامج المتاحة لكل قطاع بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة لشرطة دبي. وبحث الاجتماع التعاون في مجال الخدمات الإعلامية، والخدمات المتنوعة التي يقدمها قطاع إسعاد المجتمع، والخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات والمتعلقة بالمباني والمرافق ومدارس حماية.