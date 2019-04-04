شرطة دبي تناقش برامج وخطط الأداء الحكومي المتميّز

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري للجنة العليا للأداء الحكومي المتميز في شرطة دبي، وذلك في نادي الضباط بالقرهود، لمناقشة قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات، واستعرضوا عدداً من المواضع المدرجة في جدول الأعمال.

حضر الاجتماع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومديري إدارات عامة ومراكز شرطة، وعدد من الضباط.

واستعرض اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني خطة تسويق الخدمات في القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى البرنامج الإلكتروني لإدارة المبادرات.

استعدادات

بعد ذلك استعرض النقيب إبراهيم أهلي، رئيس قــسم متابعة مشاريع التميز، استعدادات الإدارات العامة ومراكز الشرطـــة لجائزة القائد لعام 2019 والتي تشمل فئات التميز المؤسســي والإداري والوظيفي، بالإضافة إلى استعداد القوة للمشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

كما سلط الاجتماع الضوء على المبدعين في القيادة العامة لشرطة دبي من خلال عرض إنجازاتهم وممتلكاتهم في المجالات المختلفة ليكونوا سفراء التميز من خلال وحداتهم التنظيمية في قطاعاتهم.