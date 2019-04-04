أفراح الشامسي والخييلي

حضر اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد جروان محمد مبارك جروان الشامسي، إلى كريمة حميد محمد مبارك جروان الشامسي، وزفاف هادف حميد محمد مبارك جروان الشامسي، إلى كريمة مبارك جمعة بن كلثم الخييلي، وسلطان حميد محمد مبارك جروان الشامسي، إلى كريمة سيف سعيد مبارك جروان الشامسي. وحضر الحفل في قاعة زاخر للأفراح بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين والأهل والأصدقاء، وتخللته عروض للفرق التراثية والشعبية.

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