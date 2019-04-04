تخريج دورة أمنية متخصصة في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية تخصصية في رفع الآثار المادية على مسرح الجريمة والكشف في المختبر بالطرق الكيميائية والفيزيائية، بالتعاون مع الشرطة الفرنسية.

وأشاد العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، بمشاركة الخبراء الفرنسيين الذي قدموا عصارة تجاربهم وخبراتهم بما يسهم في صقل مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني. وذكر العميد سالم الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة، أن الخريجين بالدورة اطلعوا على الأساليب الحديثة المتطورة في التعرف على مراحل الكشف عن الجريمة وتطبيق البحث عن الآثار.