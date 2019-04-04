بدء الأعمال الإنشائية لثلاثة مشاريع بحديقة الحيوانات في العين

المصدر: العين - وام

بدأت حديقة الحيوانات بالعين تنفيذ العمليات الإنشائية لثلاثة مشاريع جديدة تشمل سفاري الفيلة وغابات الغوريلا ومركز صون قط الرمال ضمن استراتيجياتها المتوائمة مع خطة أبوظبي 2030 وأولوياتها في خلق تجربة فريدة للزوار والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي إن المشاريع الثلاثة التي ستتاح للزوار خلال العامين المقبلين تأتي تحقيقاً لرؤية المؤسسة نحو الريادة العالمية في الحفاظ على الحياة البرية من خلال دعم وتعزيز برامج صون الطبيعة وتوفير الخبرات الرائدة في مجال الحياة البرية الصحراوية مع التركيز على الأجيال القادمة ببرامج تعليمية وتوعوية تعتمد على التعليم المبتكر والتفاعل والاكتشاف الحر.

وتتوزع الإنشاءات بمشروع سفاري الفيلة الأفريقية على مساحة 24 هكتاراً تنقسم إلى سفاري الفيلة ومأوى الفيلة والقرية الأفريقية وحظائر الفيلة ومعرض للأسود ومساحات مفتوحة ومؤمنة لسلامة الزوار واستراحات على الطراز الأفريقي تتيح فرصة التمتع بمشاهدة السفاري عن بعد بواسطة برج المراقبة المخصص لذلك بمساحة 1.31 هكتار بالإضافة إلى سفاري الأسود والذي يصل سفاري العين الحالي والمقترح الجديد لسفاري الفيلة بمساحة 2.6 هكتار ومبنى مأوى الفيلة بمساحة 2 هكتار.