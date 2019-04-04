مؤتمر النخبة يناقش أمراض الجهاز الهضمي للأطفال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يجتمع في العاصمة أبوظبي أكثر من 400 خبير محلي ودولي من متخصصي أمراض الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال لحضور مؤتمر النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال الذي تنظمه مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للباحثين المحليين والإقليميين والدوليين لتقديم أبحاثهم العلمية على شكل محاضرات أو ملصقات علمية، ويقام المؤتمر بدعم من جمعية الأطباء العرب لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، والجمعية الآسيوية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، وجمعية أمريكا الشمالية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال.

ويناقش المؤتمر عدة مواضيع ذات علاقة بصحة الجهاز الهضمي لدى الأطفال خاصة أمراض الكلى المزمنة، واضطرابات الأمعاء الدقيقة، ومرض الركود الصفراوي، وبكتيريا إتش بايلوري، ومرض السيلياك (حساسية القمح).

وصرّح الدكتور محمد مقدادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي لدى الأطفال ورئيس المؤتمر: «لدينا مسؤولية كوننا من أهم المراكز الصحية في الإمارة تجاه التعليم الطبي، ومن خلال المؤتمر نجمع نخبة من أهم المتخصصين في مجال أمراض الجهاز الهضمي للأطفال لمناقشة آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال. إن المؤتمر منصة متميزة لكل متخصصي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات حول تقنيات التشخيص والعلاج والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال».

وبدوره قال الدكتور عامر عزاز، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، «يوفر المؤتمر فرصة فريدة للأطباء والباحثين لمعرفة أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعاً لدى الأطفال».