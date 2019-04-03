أمام محمد بن راشد ..قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

المصدر: وام

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ..أدى عدد من القضاة الجدد في محاكم دبي وأعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة في دبي اليمين القانونية.

فقد أقسموا أمام سموه في قصره في زعبيل ظهر اليوم بالله العظيم بأن يحكموا بالعدل وأن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية .

وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد ومستشاري النيابة بأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عزوجل واحترام القوانين المعمول بها في محاكم دبي ودولة الإمارات وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية مهما كانت منزلته أو جنسيته أو انتمائه الجغرافي والثقافي.

وأكد سموه من جديد أن دولتنا دولة محبة وتسامح ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة لا فرق في مجتمعها بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وإمرأة فالجميع متساوون أمام القانون.

حضر مراسم أداء اليمين ..سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي وسعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وأعضاء النيابة المنقولون للعمل كقضاة في محاكم دبي وهم السادة : الدكتور علي محمد الحوسني ومحمد علي الكثيري ومحمد عبدالعزيز آل عمر وناصر محمد الشحي و داوود سليمان الحمادي ..والقضاة الجدد هم السادة : حمدي محمود خليفة و طه أمين طه وقرشي محمد سعد و محمد ثروت عبدالمنعم ..أما المستشارون الجدد في النيابة العامة فهم السادة : زكريا عبدالعزيز عثمان وعمرو محمد سامي و وائل محمد شبل.