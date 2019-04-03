بالفيديو.. مستشفى دبي للجمال أول مستشفى من نوعه في العالم

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو لمستشفى دبي للجمال، أول مستشفى من نوعه في العالم والذي بلغت تكلفته 40 مليون درهم ويعمل به نخبة من الأطباء البيطريين.

وباستطاعة المستشفى استقبال 20 جملا في آن واحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، حيث تتوفر فيه غرف العمليات وغرف الأشعة وغيرها.

ويعمل في المستشفى فريق دولي من الأطباء البيطريين، وهو مجهز بمضمار سباق صغير، لنقاهة الجمال وإعادة تأهيلها بعد العلاج.

هذا ويعتزم المستشفى إجراء بحوث على أجساد الجمال لكشف أسرارها.

 

 

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