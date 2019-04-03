بالفيديو.. مستشفى دبي للجمال أول مستشفى من نوعه في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو لمستشفى دبي للجمال، أول مستشفى من نوعه في العالم والذي بلغت تكلفته 40 مليون درهم ويعمل به نخبة من الأطباء البيطريين.

وباستطاعة المستشفى استقبال 20 جملا في آن واحد لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، حيث تتوفر فيه غرف العمليات وغرف الأشعة وغيرها.

بتكلفة 40 مليون درهم.. مستشفى #دبي للجمال، أول مستشفى من نوعه في العالم.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OJD2bRmhvM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 3, 2019

ويعمل في المستشفى فريق دولي من الأطباء البيطريين، وهو مجهز بمضمار سباق صغير، لنقاهة الجمال وإعادة تأهيلها بعد العلاج.

هذا ويعتزم المستشفى إجراء بحوث على أجساد الجمال لكشف أسرارها.