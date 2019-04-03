«الاتحادية للهوية والجنسية»: خلاصة القيد الإلكترونية توفّر الجهد والوقت بسرية تامة

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكد العميد سهيل جمعة الخييلي مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنّ اعتماد خلاصة القيد الإلكترونية التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل ستعمل على اختصار الوقت والجهد بالنسبة للمواطن وتمكينه من إنجاز معاملاته في مختلف الجهات دون الحاجة إلى إبراز خلاصة القيد الورقية.

وقال الخييلي في تصريح لإذاعة أبوظبي، أمس، إن التحوّل الذكي لخلاصة القيد سيتم وفق أفضل المعايير في مجال المحافظة على أمن المعلومات وسرّية البيانات وخصوصيتها، موضحاً أنّ الهيئة ستوفر بيانات الخلاصة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال تحميل نسخة منها على الشريحة الذكيّة لبطاقة الهوية.

شركاء

وأوضح، أن الهيئة تعاونت مع الشركاء الاستراتيجيين لإطلاق الخدمة والتخلّص من المعاملات الورقية؛ الأمر الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها الهيئة للمواطنين في هذا المجال إلى أفضل المستويات من خلال التحوّل بها إلى خدمات ذكية تتيح للمتعامل إنجاز معاملته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مراكز الهيئة.

وأشار إلى أنّ الهيئة نفّذت برنامجاً تمّ من خلاله التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين واطلاعهم على خطوات التنفيذ وآلياته، والدور المطلوب من كلّ شريك للخروج بأفضل النتائج والإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال تكامل الأنظمة وتهيئتها لإنجاح الربط الإلكتروني، وتمكين كل جهة الاستفادة من برنامج «خلاصة القيد الإلكتروني» على أكمل وجه.

ربط

وقال، إن إنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنيّة سيساهم بشكل فاعل في تحقيق التكامل بين الهيئة وبين مختلف المؤسسات الحكومية في مجال تقديم الخدمات، وتوحيد السياسات المتعلقة بها، وإجراءات تقديمها، وإتاحة سبل التحقق من البيانات عن طريق أنظمتها الخاصة بصورة آمنة وموثوقة ومترابطة.

ولفت العميد الخييلي إلى أن تحويل خلاصة القيد إلى إلكترونية سيختصر عدداً من الإجراءات التي تتطلبها عملية الإصدار أو التعديل؛ الأمر الذي سيؤدي لتقليص رحلة المتعامل، ويوفّر عليه الوقت والجهد.