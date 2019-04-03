شرطة دبي تعيد إلى سائح جوازه المفقود خلال 30 دقيقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يحيى عبد العال شاب سوداني مقيم في أيرلندا، حضر إلى دبي في زيارة سياحية لأيام معدودة، فوجئ صباح أمس عند وصوله إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلة عودته إلى دبلن عبر طيران الإمارات، بعدم وجود جواز سفره واكتشف أنه نسي الجواز في التاكسي الذي أقلّه بالقرب من خور دبي، ودارت في ذهنه هواجس كثيرة قد تتسبب في تأخير عودته لفترة طويلة قد تضطره للسفر إلى بلده الأصلي السودان بوثيقة سفر اضطرارية حتى يتمكن من استخراج جواز سفر جديد، في وقت انتهت فيه إجازته القصيرة وارتباطه بدوام في أيرلندا.

ولكن ما هي إلا دقائق معدودة حتى بددت شرطة دبي بعد التنسيق مع «طرق دبي» هواجسه، فحصل على جواز سفره خلال نصف ساعة بحسب ما أوضح ذلك، وبرغم أنه لم يلحق برحلة السفر، فإنه بدا سعيداً ومندهشاً في الوقت نفسه من المعاملة والسرعة الفائقة التي استعاد بها جواز سفره.

يحيى عبّر عن فرحته ودهشته معاً جراء هذا الموقف في حديث مع «البيان»، وأكد استحالة حدوث ذلك في أي بلد في العالم، وحرص يحيى على تدوين ما يشعر به بعد هذا الموقف في صفحته الشخصية في «الفيسبوك»، فكتب فيها ما يلي:

«فعلاً دبي بلد الحي ويا ريت كل الرؤساء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصباح مشيت المطار بتاكسي وجوازي وقع في التاكسي، كلمت الشرطة، العسكري قال لي اتصل بالرقم ده ولا تقلق وفعلاً اتصلت بالرقم.. لا سألوني عن اسم السواق ولا شكل العربية فقط سألوني من أين ذهبت وأين نزلت وقيمة الأجرة كم والزمن، وطبعاً من الأسئلة دي أنا فقدت الأمل وبقيت أفكر أمشي السفارة أستخرج فيزا اضطرارية وأنزل السودان عشان أطلع جواز جديد ودخلت النت أشوف أسعار التذاكر.

وفي أقل من 10 دقائق اتصلوا بي وأبلغوني وجدوا الجواز وفي نص ساعة الجواز وصلني.. الرحلة إلى دبلن فاتتني، لكن بالجد مبهور من الإمارات مما حدث وهو لا يتوفر حتى في أوروبا بل يفوق أوروبا بسنوات ضوئية.. طبعاً الآن أنا مصدوم، التحية لدبي والإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويا ريت كل الرؤساء يكونون مثل سموه».