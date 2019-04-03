تحويل 8 خدمات مرورية بدبي إلى ذكية يدخل حيّز التنفيذ

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، أن إيقاف 8 خدمات في مراكز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للمرور ومراكز الشرطة، والاكتفاء بتقديمها إلكترونياً، قد دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع أبريل الجاري.

وهذه الخدمات هي طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، طلب إصدار بدل فاقد، تقرير حادث مروري، دفع المخالفات المرورية، طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (بطاقة ائتمان)، شهادة بحث الحالة المرورية، طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، شهادة براءة الذمة المرورية، كشف بالمخالفات المرورية، مؤكداً أن جميع تلك الخدمات متوفرة على العديد من القنوات الذكية التي توفرها شرطة دبي، وتشمل تطبيق الشرطة على الهاتف الذكي وموقع الشرطة الإلكتروني ومراكز الشرطة الذكية.

جاء ذبك خلال تفقد بن سويدان أمس مراكز إسعاد المتعاملين في كل من إدارة تحصيل المخالفات والخدمات المرورية، وإدارة متابعة المخالفات. وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي أعلنت في مارس الماضي أنه اعتباراً من الأول من أبريل الجاري سيتم تطبيق المرحلة الثانية من خطة التحول الذكي في تقديم الخدمات، ووقف تسلم 8 خدمات جديدة حضورياً، لافتاً إلى أنه تم إيقاف الخدمات الثمانية.