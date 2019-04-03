15 مركزاً تجارياً في 5 مدن تستضيف طلاب «نعم للعمل»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

شارك مئات الطلاب في الدورة السادسة عشرة من البرنامج الوطني «نعم للعمل» الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري داخل 15 مركزاً تجارياً في 5 مدن على مستوى دولة الإمارات.

واتفقت اللجنة المنظمة مع مراكز التسوق الكبيرة مثل ياس، وديرفيلدز، ودلما، وبوابة الشرق في مدينة أبوظبي، ومراكز مول الإمارات، ودبي مول، ومردف في دبي، ومراكز العين، والجيمي، وبوادي في مدينة العين، ومركزي صحارى مول، وسيتي سنتر في الشارقة، على استقبال الفعاليات التي تشهد مشاركة متميزة من أصحاب الهمم.

تمكين

ويهدف إلى تمكين شباب وفتيات الإمارات في عدة تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل بالقطاع الخاص، منها تطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة، وآليات التفاعل مع العملاء، وإدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في مكان العمل بالتعاون مع مؤسسات وشركات تجارية رائدة ومختارة.

كما يشترط البرنامج أن يكون المتقدم من طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم من 15 عاماً فما أكثر، من مواطني دولة الإمارات أو من أبناء المواطنات.

4 مستويات

ويتضمن البرنامج 4 مستويات متدرجة، يتم منح المشارك بعدها شهادة معتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات، ما يفتح أمام الشباب أبواب المستقبل الواعد في المزيد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى الاستثمار الأمثل للإجازة المدرسية، بما يفيد الشباب في مستقبلهم العملي، ويجعلهم ضمن الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في أبناء الإمارات.

ويأتي برنامج «نعم للعمل» في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» لتشغيل المواطنين خلال الإجازات المدرسية بنظام الدوام الجزئي، لإكسابهم مهارات تخصصية، واستقطاب المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل بمجالات جديدة ومتنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات العمل المطلوبة في المستقبل، والقطاعات والمهن والوظائف التي تشهد نجاحات كبيرة في الحاضر والمستقبل.