«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير إنجازات جائزة العمل التطوعي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية تقريراً حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من عام 2018، موضحاً أهمية تقرير أداء الموازنة العامة الذي يسهم في متابعة أدائها ومخرجاتها لدى الجهات الحكومية وطرح التوصيات التطويرية.

كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات جائزة الشارقة للعمل التطوعي 2016 ـ 2018، وأشارت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، إلى أن الجائزة عملت على وضع خريطة استراتيجية مبنية على رؤيتها ورسالتها البناءة ووضع أهداف تعمل على تحقيقها وتقييم أدائها من خلالها.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات التشغيلية لمدينة الشارقة للرعاية الصحية والتي قدمها عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، مشيراً إلى سعي الهيئة لتسخير كافة الخدمات والبنى التحتية المناسبة للمستثمرين في المدينة الصحية.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2018، وأكد سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، حرص المؤسسة على توفير الفرص والمحفزات ووسائل الدعم المتنوعة للمشاريع الريادية للمواطنين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في الإمارة.