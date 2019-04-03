محمد بن راشد: مواطنونا يستحقون كل خير

المصدر: أبوظبي - وام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن مواطنينا يستحقون كل خير، موصياً عدداً من سفراء الدولة الجدد الذين أدوا اليمين القانونية أمام سموه، بمد يد المساعدة للمواطنين في أي أمر يتطلب ذلك.

وقال سموه مخاطباً السفراء: «أوصيكم بمواطنينا خيراً في أي بلد يوجدون فيه وواجبكم أن تمدوا لهم يد المساعدة إذا ما احتاجوا إليها في بلاد الاغتراب، خاصة المرضى منهم والطلبة الدارسين في الجامعات وغيرها، وحتى السياح ورجال الأعمال، فهؤلاء يستحقون المساعدة على أي أمر يتطلب ذلك».

ووجّه سموه السفراء بأن يمثلوا دولتهم خير تمثيل ويراعوا مصلحتها الوطنية، مؤكداً عليهم أن يروّجوا لدولتهم في الدول المضيفة التي يعملون بها خير ترويج من جميع النواحي.

كما أكد سموه عليهم أن ينسقوا مع وزارتهم في كل الموضوعات والقضايا التي تهم دولتنا الحبيبة خاصة الحساسة منها، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعلى رأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومساعدوه ينتظرون منكم أداء مهامكم بكل تفانٍ ومصداقية وتواضع خاصة عند تعاملكم مع الآخرين.



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