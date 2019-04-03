حاكم الشارقة يتسلّم القلادة الذهبية من المنظمة العالمية للفن الشعبي

المصدر: الشارقة - وام

تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القلادة الذهبية رفيعة المستوى للمنظمة العالمية للفن الشعبي، تكريماً واعترافاً بجهود سموه في دعم الفنون الشعبية والتراثية في مختلف دول العالم، وتقديراً لدور سموه المتواصل في دعم المنظمات العاملة في هذا المجال، ولإنشائه عدداً من المراكز التراثية والثقافية في أقطار متنوعة حول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة الـ 17 من أيام الشارقة التراثية التي تقام تحت شعار «حرفة وحرف»، وذلك في منطقة التراث بقلب الشارقة.

وتفضل سموه بتسلم القلادة الذهبية من عبدالله علي خليفة، رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، حيث جاء تكريم سموه كرسالة تقدير وشكر وعرفان من المنظمة لصاحب السمو حاكم الشارقة كأحد المتميزين من القادة وكبار المفكرين والأدباء الذين يلعبون أدواراً عالمية في تطوير ودعم الفنون والتراث.

وكان سموه قد استُقبل عند وصوله إلى حفل افتتاح فعاليات أيام الشارقة التراثية بالحفاوة والترحاب والأهازيج الشعبية المحلية.

وكان في استقبال سموه كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة.

والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد بن عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعلي المري رئيس دائرة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية وحشد من الإعلاميين والأدباء.

وخلال حفل الافتتاح قدمت الفرق الوطنية لعدد من الدول المشاركة عروضاً فنية شعبية وفلكلورية تمثل ثقافة بلدانها، وهي جمهورية طاجيكستان ضيف شرف أيام الشارقة التراثية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وكرواتيا، وإيطاليا، ومملكة البحرين، وبنما، واليونان بالإضافة إلى الفن البحري والفن الجبلي وفن العيالة الإماراتي.