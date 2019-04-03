هيئة تنمية المجتمع في دبي تنفّذ حزمة برامج لتوعية الشباب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن إطلاق البرنامج التثقيفي التوعوي «ابدأها صح»، والموجه لشريحة الشباب من الذكور والإناث، ويقام بالتعاون مع جامعة زايد في دبي وجمعية النهضة النسائية في الليسيلي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب في المرحلة العمرية 18-25 بالمهارات اللازمة للتخطيط لحياتهم ومستقبلهم بحكمة، وتزويدهم بالثقافة والمهارات الاجتماعية اللازمة لتأسيس أسرة سعيدة والتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية بإيجابية.

وينقسم البرنامج الذي ينظم على مدار السنة ويستفيد منه 500 شاب وشابة، إلى أربع دورات، تتضمن التوعية بالخصائص النفسية للرجال والنساء، ومهارات التخطيط المالي للأسرة، ومهارات التواصل والتعامل مع الخلافات الأسرية، والتعامل مع التحديات بإيجابية.

ويقدم ورش عمل البرنامج خبراء في المهارات الاجتماعية والأسرية من هيئة تنمية المجتمع واستشاريون في التخطيط المالي والتنمية البشرية.

تأهيل

وقال الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع: «يعتبر تأهيل الشباب بالمهارات الأسرية والثقافة اللازمة لبناء أسرة والتعامل مع التحديات الحياتية اليومية، أمراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويرتبط ذلك بعدد من الجوانب، سواء النفسية أو الاجتماعية أو المالية.

وعلى الرغم من الاتساع الكبير في المعرفة والثقافة لدى جيل اليوم والمنفتح على كل ما يقدمه العالم من العلوم والتقنيات، إلا أن الجوانب الاجتماعية والثقافة والعادات المحلية المتعلقة بتأسيس أسرة سعيدة، أمر لا يجذب اهتمام الشباب، وهو ما يضعهم أمام تحديات كبيرة عند دخولهم الحياة الزوجية ومواجهتهم لتحديات بسيطة في حقيقتها ولكنها غريبة ومجهولة بالنسبة لهم».

وأضاف: تم تطوير محتوى برنامج «ابدأها صح» استناداً إلى مسوحات ميدانية والاستشارات الدورية التي تصلنا من الشباب، والفجوات التي تم تحديدها في المهارات والثقافة المتعلقة بتأسيس الأسرة، ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في سد هذه الفجوات وتزويد الشباب بالأساسيات الضرورية لبدء حياتهم وبما يتيح تخفيض احتمالات الخلافات الزوجية ويشجع على وضع خطط للزواج المبكر.