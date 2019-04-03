رئيس تتارستان يستقبل رئيس «مجلس المجتمعات المسلمة»

المصدر: كازان - وام

استقبل الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، ورحب رئيس تتارستان في بداية اللقاء بزيارة الدكتور النعيمي إلى العاصمة «كازان»، متمنياً لهذه الزيارة أن تعزز علاقات التعاون.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات المسلمة بشكل عام ولمسلمي تتارستان بشكل خاص.

ويتخذ المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة من أبوظبي مقراً له ويضم 600 عضو من 140 دولة، فيما تتشكل أمانته العامة من 17 عضواً يمثلون المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية بشتى أرجاء العالم.

دور

ويهدف المجلس إلى الارتقاء بدور المجتمعات المسلمة وأفرادها في تنمية دولها وتحقيق الاندماج الإيجابي للمسلمين في أوطانهم بجانب تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين.