راشد النعيمي: الكفاءات المؤهلة وراء تميّز بلدية عجمان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الكفاءات المؤهلة بالدائرة هي اللبنة الأساسية لتقدم البلدية وحفاظها على المراكز الأولى، فهم العناصر التي لا تدخر جهداً لتأدية مهامها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال لقائه الموظفين والموظفات العاملين في قطاع الصحة العامة والبيئة، ورافقه في زيارته التفقدية لإدارة الصحة العامة وإدارة البيئة وتنميتها وإدارة مختبرات الأغذية والبيئة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمديرون التنفيذيون وعدد من المسؤولين.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن الدائرة حققت مؤشرات مرضية في مجال المحافظة على صحة الإنسان وسلامته وزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الموارد البيئة والثروات الطبيعية وما زلنا نتطلع لتحقيق الأفضل .

وأضاف خلال اطلاعه على سير العمل في مختبرات الأغذية والبيئة: «حرصنا على تطوير المختبرات لتواكب احتياجات المجتمع المحلي وتلبي جميع الطلبات المتزايدة على فحص العيانات والمكونات الغذائية والبيئية، ونعمل للمحافظة على صحة المستهلك وتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة له وضمان حصوله على منتجات آمنة والحفاظ على جودة الغذاء المتداول في أسواق الإمارة الخاضعة لرقابة مكثفة من قبل المفتشين الأكفاء».

من جانبه قدم المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة شرحاً مفصلاً عن إنجازات إدارات القطاع، مبيناً أن الدائرة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المتتالية في مجال الصحة العامة والبيئة وزيادة الرقعة الخضراء ومن بينها ارتفاع مؤشر سلامة الغداء في الإمارة ليصل إلى 99%. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في ختام الزيارة إن الكوادر البشرية والفئات العاملة في إدارات القطاع تستحق كل التقدير والاحترام فهي تعمل لتقديم أفضل الخدمات والمحافظة على مكان أفضل لعيش مثالي للجميع. عجمان ـ وام