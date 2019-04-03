إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأفلام الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أطلق المجلس الوطني للإعلام، أمس، البرنامج الوطني لدعم الأفلام الإماراتية، ضمن استراتيجية المجلس الهادفة إلى دعم قطاع السينما وصناعة الأفلام في دولة الإمارات.

جاء إطلاق البرنامج خلال حفل توقيع المجلس لمجموعة من الاتفاقيات مع شركات توزيع الأفلام ودور العرض السينمائي في الدولة الذي أقيم في متحف الاتحاد بإمارة دبي.

وتستند استراتيجية المجلس لدعم قطاع السينما وصناعة الأفلام إلى مجموعة من المحاور الأساسية من شأنها دعم منتجي الأفلام الإماراتية والمواهب المحلية في سبيل إثراء المحتوى السينمائي، والترويج لهذه الأفلام محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن تطوير وبناء علاقات تعاون وشراكة مع أبرز منصات وشبكات المحتوى المصور العالمية.

وقال منصور إبراهيم المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام: «ندرك في المجلس الوطني للإعلام أهمية الإنتاج السينمائي المحلي، لما له من دور كبير في إبراز الهوية الوطنية الإماراتية، وتسليط الضوء على واقع المجتمع والركائز الأساسية التي يستند إليها القائمة على الانفتاح والتطور والعيش المشترك».

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بجودة الإنتاج السينمائي المحلي وإتاحة المجال أمام المواهب الإماراتية للتميز في هذا القطاع الذي يتسم بقدرته على المساهمة الفاعلة في ترسيخ الصورة الإيجابية التي تتمتع بها الدولة في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: «تمتلك دولة الإمارات مقومات قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج السينمائي من حيث توفر البنى التحتية والاستوديوهات والمعدات التقنية ذات الجودة العالمية لتصوير وإخراج الأفلام، ونحرص في المجلس على توفير الدعم اللازم للعاملين في هذا القطاع لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما في ذلك وضع آليات شراكة وتعاون إقليمية وعالمية تهدف إلى الترويج للأفلام الإماراتية وعرضها في دور السينما الخليجية والإقليمية، إضافة إلى المنصات الإلكترونية للأفلام الترفيهية عالمياً».

ووقّع المذكرة الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية بالمجلس، والمديرون العامون للمؤسسات السينمائية.

وضمّت قائمة المؤسسات المشاركة في مذكرة التفاهم كلاً من: ريل سينماز، وبرايم بيكتشرز، وسينما سيتي، وتنوير، وإيطاليا فيلم، وماجد الفهيم، وفرونت رو، ونوفو سينما، وإيجيل سينما، وامباير، وميراس (روكسي سينما)، وجراند إنترتيمنت، وفارز فيلم، وورلد وايد فيلم، وجلف فيلم، والنسر فيلم.

وتنص بنود مذكرة التفاهم على أن تقوم مؤسسات توزيع وعرض الأفلام السينمائية بالعمل على زيادة مدة عرض الفيلم الإماراتي ودعمه للعرض خارجياً، فضلاً عن زيادة العروض والحملات الدعائية للفيلم الإماراتي، وتنظيم فعاليات إطلاق للأفلام الإماراتية التي يتم إطلاقها بالتعاون مع دور العرض في الدولة. وكانت دولة الإمارات قد شهدت تصوير مجموعة من الأفلام العالمية في أراضيها كان منها مهمة مستحيلة ـ بروتوكل الشبح (2011)، فاست اند فيريوس 7 (2015)، وستار تريك ـ بيوند (2016) وغيرها الكثير.