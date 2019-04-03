حاكم أم القيوين يطلع على استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية

المصدر: أم القيوين - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية وخططها المستقبلية وفق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في الديوان الأميري، أمس، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومن جهة أخرى أصدر سموه القانون رقم «1» لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة السياحة والآثار في الإمارة، كما أصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين.

واطلع سموه من معالي النعيمي على خطط الوزارة وبرامجها التي تعتزم القيام بها مستقبلاً، وقدّم معاليه شرحاً عن عدد من المشاريع والخطط وتطوير الخدمات التي تقوم بها الوزارة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم «1» لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين.

ونصّ المرسوم رقم 1 لسنة 2019 على تعيين الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيساً لدائرة السياحة والآثار في أم القيوين، كما نصّ المرسوم على أن يلغى كل نصّ يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

ونصّ القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، على إنشاء دائرة الآثار والتراث في إمارة أم القيوين بهدف تنسيق التنمية والترويج للسياحة داخلياً وخارجياً بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة والحفاظ على تراث الإمارة، وعلى الآثار والهوية الوطنية بما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية.