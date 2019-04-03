حاكم الفجيرة: حريصون على تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حرص إمارة الفجيرة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات في إطار توجه الدولة وبرنامج العمل الحكومي الشامل والموسع الذي حددت استراتيجيته الوطنية في مئوية الإمارات 2071.

وقال سموه في هذا السياق إن إمارة الفجيرة تسير بخطوات متأنية ووفق خطط مدروسة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة لتحقيق هدفها في التنمية المستدامة الشاملة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالضيف والوفد المرافق له مستعرضاً معه سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين حكومة الفجيرة ومجموعة طلال أبو غزالة الدولية. من جانبه شكر الدكتور طلال أبو غزالة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال مثمناً دعم سموه للمسيرة التنموية في الإمارة وما تشهده من تطور ملحوظ في المجالات كافة.

حضر الاستقبال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والمسؤولين.