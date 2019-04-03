«تنمية المجتمع» في أبوظبي: هدفنا حياة كريمة للمواطنين والمقيمين

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن الدائرة تضع الإنسان أولوية وهدفها حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.

وقال: خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الـ 12 شهراً ما بين إنشاء الدائرة وإطلاقها رسمياً في يناير من العام الجاري نجحت في تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع الرائدة استناداً إلى رؤيتها «توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع».

وتطرق الدكتور الخييلي إلى ما تم إنجازه من برامج ورؤية الدائرة للمشاريع المجتمعية لأبوظبي خلال عقدين وآليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وسلط الضوء بشكل خاص على استراتيجية الدائرة تجاه أصحاب الهمم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في أبوظبي، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على توفير الرعاية المتكاملة لهم من المهد ومتابعتهم «حتى المرحلة الجامعية ثم في سوق العمل إلى تكوين الأسرة».

كما أكد الحرص على تمكين كبار المواطنين وفق هذه الاستراتيجية انطلاقاً من الإيمان بقدراتهم وخبراتهم بالإضافة إلى خطط لتفعيل دور ما وصفه بـ «القطاع الثالث» وهو القطاع غير الربحي الذي يسهم في تقديم خدمات لأفراد المجتمع.

وكشف عن جانب من رؤية عمل هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية التي تم تدشينها ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، مؤكداً أنها ستكون حاضنة للأفكار التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأشار إلى أن «هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي» التي تعمل على تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين خرجت للنور خلال 5 أشهر فقط وفق أيضاً برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، معرباً عن فخره بأن غالبية الكوادر العاملة في هذه المؤسسة من الشباب المواطن حديث التخرج.

مسكن لكل مواطن

قال الدكتور مغير الخييلي إن رؤيتنا لمجتمع أبوظبي خلال 10 أو 15 عاماً المقبلة تتمثل في ضرورة أن يكون هناك مسكن لكل مواطن من إمارة أبوظبي بشرائحهم كافة والحفاظ على حياة كريمة لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين وأسرة متماسكة وحاضنة لأفرادها ودور فعال لجميع أفراد المجتمع وأطفال سعداء يشعرون بالأمان فهم قادة المستقبل بالإضافة كذلك إلى تمكين أصحاب الهمم.