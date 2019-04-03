طحنون بن محمد يفتتح المقر الجديد لمركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين

المصدر: العين - وام

افتتح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين أمس المقر الجديد لمركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتوحد وذلك في منطقة الفوعة بمدينة العين.

واطلع سموه خلال الزيارة يرافقه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم بمنطقة العين من ناصر علي بن عزيز مكتوم الشريفي رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المركز على الخدمات المتخصصة التي يقدمها المركز في مجال التربية الخاصة «الإعاقة الذهنية - التوحد - الإعاقات المتعددة كمتلازمة داون والشلل الدماغي» بأفضل المعايير العالمية.