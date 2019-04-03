«وطني البحرين» تكرّم خالد جمال السويدي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جمعية «وطني البحرين» بالتعاون مع نادي «الخريجين العريقين» بمملكة البحرين حفل تكريم للدكتور خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، لمبادرته «جري أبوظبي - مكة المكرمة»، التي قطع خلالها 2070 كيلومتراً، انطلاقاً من أمام مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي في الأول من فبراير 2019، وصولاً إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة في الأول من مارس 2019، في تحدٍّ غير مسبوق استقطب اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

وأقيم حفل التكريم تحت رعاية نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الإعلام، وذلك في قاعة عيسى بن سلمان الثقافية بنادي الخريجين بمنطقة العدلية بالمنامة.