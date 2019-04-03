«طرق دبي» تطلق 9 خطوط داخلية جديدة للحافلات

المصدر: دبي- البيان

تطلق مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي 9 خطوط جديدة داخلية للحافلات العامة، وتُطوِّرُ خطوطاً أخرى، بهدف تعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل إمارة دبي، استجابةً للطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة بشكل خاص، ولتعزيز التكامل مع مترو دبي وتعزيز الربط مع مدينة العين وإمارة الشارقة.

استراتيجية

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في المؤسسة إن الخطوط التسعة الجديدة للحافلات هي: الخط 20 وينطلق من منطقة الورسان 3 إلى منطقة النهدة عبر مطار دبي المبنى 2 رابطاً محطة مترو وحافلات الراشدية والمدينة العالمية بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في ساعات الذروة.

والخط E201 وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات العين بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في ساعات الذروة، والخط الثالث J02 ويربط المنطقة العالمية الحرة للإنتاج الإعلامي IMPZ بمنطقة المرابع العربية عبر مدينة دبي للاستديوهات بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة في ساعات الذروة.

ويربط الخط الرابع 310 محطة مترو وحافلات الراشدية بالمدينة العالمية بزمن تقاطر يبلغ 8 دقائق خلال ساعات الذروة، كما يربط الخط الخامس 320 محطة مترو وحافلات الراشدية بواحة السليكون والمدينة الأكاديمية وبزمن تقاطر يبلغ 8 دقائق في ساعات الذروة، أما الخطان السادس والسابع فهما من الخطوط المغذية لمحطات المترو وهما:

الخط F34 ويربط محطة مترو مدينة دبي للإنترنت بمدينة دبي للإنتاج عبر المنطقة العالمية الحرة للإنتاج الإعلامي وبزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة في ساعات الذروة. أما الخط السابع فهو F37 ويربط محطة مترو مول الإمارات بمدينة دبي الرياضية، وينطلق الخط الثامن E315 من محطة مترو اتصالات إلى محطة حافلات مويلح في الشارقة، فيما يتجه الخط التاسع E316 من محطة مترو الراشدية إلى جامعة الشارقة (تقاطع شارع المطار).

تغييرات

وسَتُجري المؤسسة اعتبارا من 7 من أبريل الجاري تغييرات على عدد من الخطوط الأخرى للحافلات وهي كالتالي: تقليص طول الخط F30 ليكون بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة دبي للاستديوهات بدلاً من وصوله إلى المرابع العربية .

وذلك لتقديم خدمة أسرع من مدينة دبي للاستديوهات مع العدد الحالي من ركاب المرابع العربية، الذين سيستخدمون الخط الجديد J02، وتحويل الخط F04 إلى خدمة دائرية لتعزيز النقل في شارع الخليج مقابل محطة حافلات سوق الذهب، وتقليص الخط 50 في منطقة الخليج التجاري لتسريع الخدمة.

كما سَتُجري المؤسسة تغييراً على خطين آخرين هما F09 حيث ستضيف إطالة جديدة لهذا الخط إلى منطقة إطار دبي من محطة مترو الجافلية، وسيتم أيضا إضافة إطالة دائرية جديدة للخط 24 لربط مركز صحارى بالخط الحالي.

ومن بين الإجراءات الأخرى، التي سيتم إجراؤها على خطوط الحافلات العامة في دبي في 7 أبريل الجاري هو إلغاء عدد من الخطوط منها الخطان 365 و366 وتحويل ركابهما إلى الخطين الجديدين 310 و 320 وإلغاء الخط F29 وتحويل ركاب هذا الخط إلى الخطوط الجديدة (F30)، (F34)، (F37) و(J02).

وتحرص مؤسسة المواصلات العامة على توسيع وتطوير شبكة خطوط الحافلات داخل دبي، وشبكة الحافلات التي تربط دبي بالإمارات الأخرى كما تجري دراسات ومسوح ميدانية للوقوف على احتياجات مستخدمي وسائل النقل الجماعي .

مقترحات

تحرص مؤسسة المواصلات العامة بـ«طرق دبي» على الاهتمام بمقترحات الجمهور بما يتعلّق بتطوير شبكة المواصلات العامة وتقوم بإجراء استطلاعات ميدانية يستطيع من خلالها مستخدمو المواصلات العامة من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، كما يستطيعون إيصالها عبر موقع الهيئة.