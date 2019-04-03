خدمات علاجية مميزة لأطفال التوحد في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، أن مركز أم القيوين للتوحد يقدم خدمات علاجية مميزة لأطفال التوحد، منها خدمة التربية الخاصة وتعديل السلوك والخدمات الوظيفية والنطق.

إضافة إلى الأنشطة الموسيقية والرياضية ومهارات الحاسوب لتنمية قدرات الطلبة في مختلف المجالات، لافتة إلى أن المركز كذلك يقوم بالتعاون مع مجموعة من الجهات الخارجية بتقديم بعض الخدمات للطلبة، منها ركوب الخيل وتعلم السباحة وتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى الخدمات التدريبية التي يقدمها لأولياء الأمور حتى نضمن تحقيق أفضل النتائج مع الطلبة.

وذلك مثل الدورات والمحاضرات والإرشاد الأسري وجلسات المشاهدة والزيارات المنزلية، إضافة إلى إشراك الطلبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية الداخلية والخارجية بهدف دمجهم في المجتمع.

ولفتت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع إلى أن الطلبة الدارسين في مركز التوحد بأم القيوين يبلغ عددهم 64 طالباً وطالبة، ويعمل به 40 من الطاقم التعليمي والإداري، مبينة أنه يتم عمل دورات تدريبية للكادر التعليمي بالمركز لتطوير مهاراتهم.