سحب تشغيلتين من محلول يستخدم في الغسيل البريتوني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قراراً بسحب تشغيلتين من منتج (extraneal) محلول الصوديوم المستخدم في الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي داخل المستشفيات أو في المنازل.

وذلك على خلفية تعميم هيئة الصحة الكندية وقرار الشركة المصنعة بالسحب الطوعي للتشغيلتين كإجراء احترازي، بسبب ارتفاع مستوى مادة هيدروكسيد الصوديوم الموجودة في المادة الفعالة «icodextrin» والتي قد تتسبب بتغير لون المحلول والتهاب الغشاء البريتوني أو التهاب البطانة الداخلية للبطن والحوض.

وبينت وزارة الصحة في تعميم بهذا الشأن بأن التشغيلة الأولى تحمل اسم: (extraneal 2L/2L Twinbag) رقم: W9B28T0 بتاريخ انتهاء 29/2/2020 وتحمل التشغيلة الثانية اسم: (extraneal 7.5% 2.5L SYSll) رقم: W9C05T بتاريخ انتهاء 31/3/2020 وعلماً بأن المنتج مسجل بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

من جانبها، طلبت دائرة الصحة في أبوظبي من وكيل الشركة المعتمد سحب التشغيلتين المتأثرتين من أسواق إمارة أبوظبي، وعلى مديري الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلتين وإعادتهما للمورد وكذلك الإبلاغ عن حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا المنتج إلى برنامج اليقظة الدوائية.