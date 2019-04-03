هزاع النعيمي لـــ«البيان»: دبي واجهة عالمية للتميز الحكومي

Ⅶ دبي - وائل نعيم

ثمَّن الدكتور هزاع النعيمي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتعيينه منسّقاً عاماً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ثقة

وقال النعيمي لـــ«البيان»: «أشكر ثقة سموه الكبيرة باستثمار وتمكين الكفاءات المواطنة الشابة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية لإمارة دبي وتحفيزها على العطاء والإبداع»، لافتاً إلى أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بات القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومي بدبي وتمكينه من تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين معه والمستفيدين من خدماته، من خلال توجيهات رائد التميز الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل إمارة دبي واجهة عالمية للتميز الحكومي عبر الارتقاء بالأداء المؤسسي لدوائر حكومة دبي وإحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي.

تميز

وأضاف: «إن دبي تمتلك اليوم منظومة تميز في العمل الحكومي تتعدى هذا المفهوم لتصل إلى مستوى تحقيق الريادة في الأداء والتحوّل إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية تكون مثالاً يُحتذى به لأفضل الممارسات الحكومية من خلال مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتعلم والتطوير، وباستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل الابتكار واستشراف المستقبل والتكامل في العمل الحكومي».

وتقدم النعيمي بالشكر للدكتور أحمد النصيرات، مستشار أول للأداء الحكومي في مكتب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ما قدمه خلال فترة توليه منصب المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

هزاع النعيمي لـــ« »: دبي واجهة عالمية للتميز الحكومي