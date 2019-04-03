لجنة «الوطني» تستكمل مناقشة «سياسة هيئة المعاشات والتأمينات»

المصدر: دبي - البيان

استكملت اللجنة المؤقتة لموضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم عبدالله الشامسي «رئيس اللجنة»، مناقشة محاور الموضوع. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من:

أحمد يوسف النعيمي «مقرر اللجنة»، وعفراء راشد البسطي، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وسالم علي الشحي، ومحمد علي الكتبي، وسعيد صالح الرميثي. وأوضح سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة أن «اللجنة استكملت خلال الاجتماع مناقشة محاور موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل تفصيلي وكامل.

وفي انتظار مناقشتها مع ممثلي الهيئة الذين تم دعوتهم لحضور اجتماع اللجنة المقبل، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات بشأن محاور الموضوع». وتابع إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن ثلاثة محاور تتعلق بجهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.