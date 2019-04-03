«الشؤون الإسلامية» تحيي ذكرى الإسراء والمعراج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تقيم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف صباح اليوم احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بقاعة التنمية الأسرية في منطقة المناصير بأبوظبي عند الساعة التاسعة صباحاً.

وتستذكر الهيئة خلال هذه الاحتفالية معجزة الإسراء والمعراج والدلالات العلمية وأهدافها وآثارها الحضارية المتجددة، ودروسها وعبرها وعظاتها واستخلاص الحكم النافعة والدروس الجامعة بمشاركة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة ونخبة من كبار العلماء من داخل الدولة وخارجها.

وتعدّ حادثة الإسراء والمعراج في العقيدة حدثاً ضخماً من أحداث الدعوة الإسلامية قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، وهي حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة والسنة الثانية عشرة.