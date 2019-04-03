مصادرة 6 أطنان مواد غير مطابقة للمعايير الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

صادرت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أكثر من 30805 عبوات بوزن 6 أطنان من المواد الاستهلاكية غير الغذائية وغير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعمول بها في الدولة والمنتهية الصلاحية.

منهجية

وأكد الدكتور سعيد محمد قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي أن البلدية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مستمرة ضمن منهجية تفتيشية ورقابية بمتابعة جميع التجاوزات التي تحدث أحياناً في الأسواق والتي يتم من خلالها تسويق وبيع مواد ومنتجات لا تتطابق مع الشروط الصحية،.

وذلك بهدف حماية المستهلكين من أخطار هذه المنتجات، داعياً أفراد المجتمع إلى الاعتماد على المصادر الموثوقة لشراء احتياجاتهم وخصوصاً تلك المتعلقة بصحتهم العامة، لا سيما مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وغيرها.

وقال إن هذه الحملات التفتيشية والرقابية تجسد حرص البلدية على توفير مظلة من الأمان للمستهلكين، وتخليص الأسواق من كل المنتجات الدخيلة، والتي دخلت إلى أسواقنا ولم تحصل على اعتماد الجهات المختصة كمنتجات صالحة للاستعمال والاستهلاك.