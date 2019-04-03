«عونك يا وطن» يوزّع وجبات غذائية على 450 عاملاً في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظم فريق عونك يا وطن التطوعي بالتعاون مع سفراء الخير التطوعي مبادرة «وجبة تسامح» برعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة امسام بالأمم المتحدة رئيس الفريق.

وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى توزيع وجبات على فئة العمال لرسم البسمة على وجوههم، وأقيمت المبادرة في حديقة الجاهلي على مدار 3 أيام، حيث تم توزيع وجبات على أكثر من 450 عاملاً على مدار 3 أيام في حديقة الجاهلي بالعين، حضر الفاعلية الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس شبكات أصدقاء البيئة الخليجية، وأفراد المجتمع المحلي.

وأوضح بن حم أن الخير سمة من سمات الشخصية الإماراتية التي ساهمت في أن يكون المجتمع متطوراً ومتحضراً ويصبح أسعد شعوب العالم، وتفاعلنا مع عام التسامح يأتي بالإضافة إلى العديد من الأعمال الإنسانية والمبادرات الخيرية التي سنسعى جميعاً لحذو القيادة الرشيدة حذوها في فعل الخير، والتي تولي اهتماماً كبيراً بالمقيمين في الدولة، وتحث دائماً على إسعادهم والاهتمام بهم، وبالأخص فئة العمال، وإن مثل هذه المبادرات جاءت نتاج ما غرسته فينا قيادتنا في حب عمل الخير وتقديم المساعدات للمحتاجين.