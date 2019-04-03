«صندوق خليفة» يشارك في منتدى الابتكارات الزراعية بـ 3 مشاريع

المصدر: أبوظبي- وام

شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في النسخة السادسة من فعاليات «المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية» وجاءت مشاركة الصندوق لهذا العام من خلال ثلاثة مشاريع زراعية مبتكرة مدعومة من قبله.

وذلك انطلاقاً من حرصه على دعم رواد الأعمال الإماراتيين، وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي، وفي مختلف القطاعات الحيوية وأبرزها تلك التي تعتمد على الابتكار والإبداع.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن المشاركة في المنتدى تحمل في طياتها أسبابا متعددة، أبرزها حرص الصندوق على تسليط الضوء على المشاريع المدعومة من قبله، وفتح الآفاق لأسواق جديدة بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور على الصعيدين المحلي والعالمي.

وإصرار الصندوق على مواصلة تشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية إذ يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلاد.

وأضافت الناصري أن الصندوق يواصل حرصه الدائم على دعم الأفكار المبتكرة والمشاريع التي تعتمد على الإبداع والتميز، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة الابتكار العالمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات والانفتاح على أسواق جديدة لتصريف الإنتاج والخدمات المختلفة.

وكان مشروع «فيش فارم»، وهو أحد مشاريع برنامج «زرعي» التمويلي والتدريبي الشامل الذي أطلقه صندوق خليفة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الزراعي، ضمن المشاريع الثلاثة المشاركة في المنتدى.

ويعمل المشروع على إنتاج 70 طناً من مختلف أنواع الأسماك باستخدام تقنية الأكوابونيك التي تجمع بين تربية الأحياء المائية والزراعة المائية في نظام بيئي متكامل، إضافة إلى إنتاج العسل، وإعادة استخدام المياه المستعملة بالمزرعة كمياه مخصبة للنخيل والمحاصيل الأخرى.

أما بالنسبة للمشروع الثاني فقد تضمن «المركز الدولي للزراعة الملحية» (ICBA)، وهو مركز دولي غير ربحي للبحوث الزراعية تأسس عام 1999، ويقوم بتنفيذ برامج بحثية وتنموية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة والهامشية.

وتعمل شركة «جراسيا فارم» وهي المشروع الثالث التابع للصندوق والمشارك في المنتدى، في مجال الزراعة المائية وتهدف إلى استخدام أحدث النظم الزراعية لإنتاج أجود وأفضل المنتجات.