«الداخلية» تطلق خدمة التوعية المجتمعية عبر تطبيقها الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية مجموعة من البرامج التوعوية عبر تطبيقها الذكي (moiuae) بمسمى التوعية المجتمعية وذلك بمبادرة من مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع مجموعة من الإدارات بالوزارة لتتيح بذلك قاعدة بيانات هامة في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية لكافة مستخدمي التطبيق.

وقال العقيد الدكتور عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب احترام القانون بوزارة الداخلية: إن الوزارة أتاحت كتيبات وبروشورات توعوية متنوعة تقدمها إدارات الوزارة والقطاعات الرئيسية التابعة لها في المجالات الأمنية والمجتمعية والقانونية وقد بدأت الحزمة الذكية من التثقيف بمعلومات يقدمها مكتب ثقافة احترام القانون، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإدارة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية الاتحادية.