مناقشة تنفيذ التحويلات المرورية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، يرافقه العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من الضباط، المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وبحضور المسؤولين المختصين بالدائرة، لاعتماد الجانبين آلية عمل موحدة على أعلى معيار من التنسيق والدراسة المعمقة في تنفيذ التحويلات المرورية، وتحديد مهام الطرفين كل على حدة، ودراسة ومناقشة الخيارات المتاحة قبل تنفيذ أفضل السبل من قبل إدارة المرور ومهندسي المشاريع، حيث تخضع جميع التحويلات المرورية على الطرق إلى اختبار محاكاة للحركة المرورية قبل وبعد التحويلة المرورية المقترحة باستخدام أنظمة وتقنيات عالية الجودة.

جاء هذا الاجتماع بتوجيهات من اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة في تعزيز السلامة المرورية عبر تطبيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة في جعل الطرق أكثر أمناً وأماناً.