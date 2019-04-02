بتوجيهات حمدان بن محمد.. هزاع النعيمي منسقاً عاماً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز

المصدر: البيان الالكتروني

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتعيين هزاع خلفان النعيمي منسقاً عاماً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لسموه بضرورة تمكين الكفاءات الشابة، وتفعيل دورها في صناعة القرار وصياغة الخطط المستقبلية للإمارة بشكل يجسد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية المؤهلة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي طالما أكد على أهمية دعم القيادات الشابة وتحفيز روح العطاء الوطني فيهم كي يكونوا قدوة صالحة لشباب المستقبل.

يحمل هزاع النعيمي درجة الدكتوراه في قياس الكفاءة والانتاجية من جامعة آستون في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في علوم الإدارة وإدارة الأداء من جامعة آستون في المملكة المتحدة، وقد شغل قبل تعيينه منسقاً عاماً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منصب رئيس جوائز ومبادرات التميز الحكومي في البرنامج.

يتمتع هزاع النعيمي بخبرة واسعة في مجال الإدارة الحكومية والتميز والابتكار إدارة المبادرات حيث عمل على العديد من المشاريع الحيوية على مستوى إمارة دبي منها مبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومنظومة التميز الحكومي ومنتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية والتدريب الذكي.

تخرّج النعيمي من برنامج دبلوم خبير الابتكار الحكومي في دولة الامارات وهو أحد منتسبي برنامج القيادات الحكومية المؤثرة لدى مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

كما تم تعيين الدكتور أحمد النصيرات مستشاراً أول للأداء الحكومي في مكتب الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي للاستفادة من خبراته التي تمتد لعقود في تطوير الاداء والتميز الحكومي حيث ساهم في تعزيز منظومة التميز الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي.

ويحرص فريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ومنذ تأسيسه على تطوير نظام البرنامج ومراجعة فئاته ومعاييره ومنهجياته وأساليب عمله بشكل منتظم لمواكبة كافة المستجدات في عالم الإدارة والجودة ولضمان الاستجابة بكفاءة لظروف ومتطلبات القطاع الحكومي بهدف تحقيق أداء متميّز عالمي المستوى في إمارة دبي