طرق دبي تطلق 9 خطوط جديدة للحافلات



تطلق مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات 9 خطوط داخلية جديدة للحافلات العامة، وتُطوِّرُ خطوطاً أخرى وذلك في السابع من أبريل الجاري، لتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة داخل إمارة دبي بما ينسجم واهتمام الهيئة المستمر في إسعاد رواد وسائل النقل الجماعي واستجابةً للطلب المتنامي على خدمات الحافلات العامة بشكل خاص، و لتعزيز التكامل مع مترو دبي والربط مع مدينة العين وإمارة الشارقة.

وبهذه المناسبة قال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة أن الخطوط التسعة الجديدة للحافلات هي:

الخط (20) :

وينطلق من منطقة الورسان (3) إلى منطقة النهدة عبر مطار دبي المبنى (2) رابطا محطة مترو وحافلات الراشدية والمدينة العالمية بزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة في ساعات الذروة.

:(E201) والخط

وينطلق من محطة حافلات الغبيبة إلى محطة حافلات العين بزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة في ساعات الذروة.

:(J02) والخط الثالث



ويربط المنطقة العالمية الحرة للإنتاج الإعلامي (IMPZ) بمنطقة المرابع العربية عبر مدينة دبي للاستديوهات بزمن تقاطر يبلغ (30) دقيقة في ساعات الذروة.



ويربط الخط الرابع (310) :

محطة مترو وحافلات الراشدية بالمدينة العالمية بزمن تقاطر يبلغ (8) دقائق خلال ساعات الذروة.

كما يربط الخط الخامس (320) :

محطة مترو وحافلات الراشدية بواحة السليكون والمدينة الأكاديمية وبزمن تقاطر يبلغ (8) دقائق في ساعات الذروة.

أما الخطان السادس والسابع فهما من الخطوط المغذية لمحطات المترو وهما:

الخط (F34) :

ويربط محطة مترو مدينة دبي للإنترنت بمدينة دبي للإنتاج عبر المنطقة العالمية الحرة للإنتاج الإعلامي وبزمن تقاطر يبلغ (20) دقيقة في ساعات الذروة.

أما الخط السابع فهو (F37) :

ويربط محطة مترو مول الإمارات بمدينة دبي الرياضية. وينطلق الخط السابع (E315) من محطة مترو اتصالات إلى محطة حافلات مويلح في الشارقة، فيما يتجه الخط التاسع (E316) من محطة مترو الراشدية إلى جامعة الشارقة (تقاطع شارع المطار).

وسَتُجري المؤسسة اعتبارا من 7 من أبريل الجاري تغييرات على عدد من الخطوط الأخرى للحافلات وهي كالتالي:

تقليص طول الخط (F30) :

ليكون بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة دبي للاستديوهات بدلاً من وصوله إلى المرابع العربية وذلك لتقديم خدمة أسرع.

وتحويل الخط (F04) إلى خدمة دائرية لتعزيز النقل في شارع الخليج مقابل محطة حافلات سوق الذهب، وتقليص الخط (50) في منطقة الخليج التجاري لتسريع الخدمة.



وأضاف: تحرص مؤسسة المواصلات العامة دائما على توسيع وتطوير شبكة خطوط الحافلات دخل إمارة دبي وشبكة الحافلات، التي تربط دبي بالإمارات الأخرى وتجري بين فترة وأخرى دراسات ومسوح ميدانية للوقوف على احتياجات مستخدمي وسائل النقل الجماعي في إمارة دبي من خدمات النقل الجماعي لتلبيتها بأسرع وقت ممكن.

وتابع شاكري بأن الهيئة تحرص كذلك على الاهتمام بمقترحات وآراء الجمهور من مختلف شرائح المجتمع فيما يتعلّق بتوسيع وتطوير شبكة المواصلات العامة وتقوم المؤسسة بإجراء استطلاعات ميدانية يستطيع من خلالها مستخدمو وسائل المواصلات العامة من الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، التي يستطيعون في نفس الوقت إيصالها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.