دبي تدهش سائحا فقد جواز سفره وفاتته الرحلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يحيي الفاتح عبد العال شاب سوداني مقيم في ايرلندا، حضر إلى دبي في زيارة سياحية لأيام معدودة، فوجيء صباح الثلاثاء عند وصوله إلى مطار دبي الدولي للحاق برحلة عودته إلى دبلن عبر طيران الامارات، بعدم وجود جواز سفره واكتشف انه نسي الجواز في التاكسي الذي أقله بالقرب من خور دبي.

دارت في ذهنه هواجس كثيرة قد تتسبب في تأخير عودته لفترة طويلة قد تضطره للسفر الى بلده الاصلي السودان بوثيقة سفر اضطرارية حتى يتمكن من استخراج جواز سفر جديد، في وقت انتهت فيه اجازته القصيرة وارتباطه بدوام في ايرلندا.

وما هي إلا دقائق معدودة حتى بددت شرطة دبي بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي هواجسه فحصل على جواز سفره بعد نصف ساعة .

وبرغم انه لم يلحق برحلة السفر، إلا انه بدا سعيداً ومندهشاً في نفس الوقت من المعاملة والسرعة الفائقة التي استعاد بها جواز سفره.

يحي، عبر عن فرحته ودهشته معاً جراء هذا الموقف في حديث مع "البيان" وأكد استحالة حدوث ذلك في أي بلد في العالم، وحرص يحي على تدوين ما يشعر به بعد هذا الموقف في صفحته الشخصية في "الفيسبوك" فكتب فيها ما يلي:

(( فعلا دبي بلد الحي وياريت كل الرؤساء محمد بن راشد .. الصباح مشيت المطار بتاكسي وجوازي وقع في التاكسي، كلمت الشرطة، العسكري قال لي اتصل بالرقم ده ولا تقلق وفعلاً اتصلت بالرقم.. لا سألوني من اسم سواق ولا شكل عربية فقط سألوني من أين ذهبت وأين نزلت وقيمة الأجرة كم والزمن، وطبعاً من الاسئلة دي أنا فقدت الأمل وبقيت افكر أمشي السفارة استخرج فيزا اضطرارية وأنزل السودان عشان أطلع جواز جديد ودخلت النت اشوف أسعار التذاكر، وفي أقل من ١٠ دقائق اتصلوا بي وأبلغوني بانه وجدوا الجواز وفي نص ساعه الجواز وصلني .. الرحلة إلى دبلن فاتتني لكن بالجد مبهور من الإمارات مما حدث وهو لا يتوفر حتى في أوروبا بل يفوق أوروبا بسنوات ضوئية.. طبعا الآن أنا مصدوم وتخيلت ان الجواز ده لو كان وقع في بلدي أو بلد آخر .. التحية لدبي والإمارات وإلى الشيخ محمد بن راشد ويا ريت كل الرؤساء يكونوا مثل الشيخ محمد بن راشد. ... ده كلو كوم والعسكري يشرح لي الذهاب لخطوط الطيران أبلغهم عشان التذكرة وهو يتكلم والابتسامة في وجهه تذكرت البلي بيحصل من معاملة في بلاد أخرى )).