محمد بن سعود: شباب الإمارات يسابقون الزمن لخدمة الوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الثقة بأن شباب الإمارات عند مستوى توقعات القيادة وفي سباق مع الزمن لإظهار جدارتهم في مواجهة التحديات وخدمة الوطن، وسيكونون دائماً القوة الدافعة والطاقة المحركة لمسيرة التنمية المباركة وحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز صدارة الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي في مجلس الظيت بمدينة صقر بن محمد أمس مجلس رأس الخيمة للشباب برئاسة محمد جاسم الجلاف الزعابي منسق المجلس.

ويضم مجلس رأس الخيمة للشباب، أماني ثويني ربيعة المنصوري وأنوار حمد سالم سبيت الشامسي وشماء حمدون محمد سعيد حمدون صمصوم النقبي وعبدالعزيز إبراهيم أحمد إبراهيم بو قفل الياسي وفاطمة موسى علي حسن البلوشي ومحمد جاسم أحمد جاسم الجلاف الزعابي وهند عبدالرحمن صقر الزعابي.

ورحب سموه خلال اللقاء بالتشكيل الجديد لمجلس رأس الخيمة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب في دورته الثالثة مقدماً التهنئة على اختيارهم أعضاء هذا المجلس الذي يهدف إلى تطوير مبادرات ذات صلة باهتمامات الشباب في الدولة وتنفيذ مشاريعهم من خلال تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في الفعاليات والأنشطة متمنياً لهم كل التوفيق في إنجاز رسالتهم وتأدية مهامهم والانطلاق بالعمل الشبابي إلى آفاق واعدة قوامها التمكين واستدامة التميز.

وأثنى سمو ولي عهد رأس الخيمة على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لفئة الشباب ورعايتهم وخاصة باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً فاعلاً لمسيرة التنمية وهم عماد نهضة الوطن ومستقبله.

مؤكداً سموه أن الشباب أثبتوا في مختلف ميادين ومجالات العمل امتلاكهم القدرات الخلاقة والإرادة الصلبة لإحداث التحولات المطلوبة وتعزيز فرص تحقيق استراتيجيات الدولة نحو المستقبل لصناعة قصص نتباهى بها في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة.

واستمع سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى شرح مختصر حول الدور الذي سوف يقوم به المجلس في إعداد الأفكار والمبادرات الشبابية والعمل على تنفيذ تلك الأفكار والبرامج والأنشطة.