عمار النعيمي يعتمد مشاريع تطويرية بـ500 مليون درهم في عجمان

المصدر: عجمان- وام

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حزمة من مشاريع تطوير البنية التحتية بالإمارة بتكلفة 500 مليون درهم، مؤكداً أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تسير بخطى واثقة ومدروسة لتحقيق استراتيجيتها الرامية لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل الإمارة، واضعة الخطط المتكاملة ومتبنية المشاريع والمبادرات المميزة التي تحقق أهدافها السامية.

جاء ذلك خلال تفقد سموه مشاريع الدائرة ومبادراتها الحالية والمستقبلية، يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحة ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه على سير العمل في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وتجول في مركز عجمان X الذي أقامته الدائرة ليكون حاضنة لرواد التكنولوجيا من حول العالم والجهات الحكومية والمجتمع.

وقال سموه: إن الدائرة تمتلك رؤية ثاقبة في ظل المتغيرات التكنولوجية، التي يشهدها العالم من خلال مواكبتها التقنيات الحديثة، معرباً عن فخره ببرنامج سلسلة المستقبل الذي أثمر عن أربعة مشاريع مميزة ممثلة في مشروع أول حافلة ذاتية القيادة ومشروع مركز سعادة المتعاملين المدعم بالذكاء الاصطناعي ومشروع شرطة المستقبل بالإضافة لمشروع المستجيب الأول.

كما اطلع سموه خلال زيارته على مشاريع تطوير الطرق التي تعكف الدائرة على إنجازها والتي تضم مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد ومشروع جسر الراشدية ومشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد ومشروع تطوير شارع الشيخ محمد بن راشد ومشروع طرق منطقة النعيمية المرحلة الثانية ومشروع إنشاء طرق في منطقة الحليو بالإضافة لمشروع تطوير شارع السلام المرحلة الثانية ومشروع تطوير المدخل الجنوبي لعجمان.

وتابع سموه «إن الدائرة تهتم بصحة الإنسان وسلامته متبنية كل المشاريع التي تحقق هذا الهدف. اعتدنا من الدائرة تحقيق الأهداف بطرق مبتكرة فاليوم نستمع لمشاريع ذكية تحقق الأهداف السامية ومن بينها مشروع مختبر الغذاء الذكي المتنقل والذي سيتبنى أفضل التقنيات لإصدار التقارير المخبرية في ثوان معدودة».