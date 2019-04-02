أجيال التسامح يتفاعلون مع برنامج «أصدقاء الشرطة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في أبوظبي والعين، فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الذي تنظمه إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، تحت شعار (أصدقاء الشرطة - أجيال التسامح).

ويشارك في البرنامج أبناء وبنات الضباط وضباط الصف والمدنيين، وأبناء المتقاعدين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، في مدرسة النخبة بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وفي مدرسة ليوا الدولية بفلج هزاع في مدينة العين.

وشهد البرنامج الذي يقام ضمن مخيم الربيع للفصل الدراسي الثاني تفاعلاً كبيراً من المشاركين لدوره في تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم وطاقتهم من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الأول، الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والسلة ورياضات أخرى، وتعريف الأبناء بخدمات شرطة أبوظبي في مختلف المجالات، وتعزيز مفهوم التسامح في نفوسهم، وتقديم نبذة عن أهداف اختيار عام 2019 عاماً للتسامح، وتوعيتهم حول الاستثمار الأمثل لأوقاتهم.