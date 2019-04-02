«صحة» أبوظبي تجهّز 4 مستشفيات للحصول على الاعتماد الأمريكي للتمريض

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الدكتورة عائشة المهري المديرة التنفيذية لشؤون التمريض والقبالة والمهن الصحية المساندة، في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن قيام الشركة حالياً بتهيئة وتجهيز 4 مستشفيات للحصول على الاعتماد الأمريكي للتمريض، من خلال تطبيق متطلبات «برنامج الطريق إلى التميز» وهو برنامج أمريكي للتميز في التمريض، لتكون شركة «صحة» أول جهة طبية تحصل على هذا الاعتماد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خدمات

وأكد الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «صحة»، خلال افتتاح مؤتمر «صحة الدولي الأول لتميز التمريض» حرص الشركة على توفير خدمات وقائية وعلاجية لمتعامليها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى الدور المهم للتمريض في المنظومة الصحية باعتباره يقوم بدور أساسي فيها.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مستقطبة للاستثمار في القطاع الصحي، وقد شهد هذا الأمر تطوراً غير مسبوق، نظراً لما توفره حكومة الإمارات من دعم وتشجيع لهذا القطاع الحيوي.

استعداد

وأشار إلى فوز أبوظبي بجدارة باستضافة مجلس التمريض الدولي، في شهر سبتمبر2021، والذي يمثل نحو 20 مليون ممرض وممرضة على مستوى العالم، ويتوقع مشاركة نحو 8000 مختص من مختلف دول العالم في دورة أبوظبي.

مؤكداً أن المؤتمر الدولي لتميز التمريض الذي افتتح اليوم يأتي في إطار الاستعداد لاستضافة مجلس التمريض العالمي، إذ تحرص شركة «صحة» على التميز في جميع الخدمات الصحية، التي تقدمها للمتعاملين مع منشآتها.

وأكد العبيدلي أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لمسألة توطين مهنة التمريض، ورفع مستوى المهنة من أجل جذب الشباب والشابات من أبناء الإمارات للعمل في هذه المهنة الإنسانية المهمة، وأن شركة صحة توفر الموارد والإمكانيات التدريبية اللازمة، للتأكد من أن كادرها التمريضي يحافظ على أعلى المعايير.

مبادرات

وقالت الدكتورة عائشة المهري إن شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أطلقت العديد من المبادرات لدعم قطاع التمريض، وحددت معايير من أجل خلق بيئة جاذبة للعمل فيه مثل أن يكون هناك سلم وظيفي واضح بالنسبة للعاملين في قطاع التمريض، والتأكيد على أن الممرض يقوم بدور مهم في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل تشعر الممرض بأهميته.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة أمينة المرزوقي القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، إن قسم التمريض في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة تم تأسيسه عام 1998 ويقدم العديد من التخصصات التمريضية، كما يقدم القسم منحة خاصة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لجامعة الشارقة.

ومن يلتحق بالبرنامج يحصل على تخفيض 50% من رسوم الالتحاق بالكلية، كما يقدم برنامج ابتعاث بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبارة عن منحة دراسية لدراسة التمريض وتوفير مواقع التدريب وتعيين مباشر بعد التخرج.

وأوضحت المرزوقي أنه سيتم قريباً افتتاح برنامج ماجستير في العناية التمريضية الحرجة في الكلية، وأن برنامج البكالوريوس فيها ينقسم إلى القسم العام، الذي يستقطب طلبة الثانوية العامة، وقسم التجسير للحاصلين على دبلوم تمريض، ويتيح لهم متابعة تحصيلهم العلمي للحصول على بكالوريوس التمريض، مشيرة إلى أن البرنامجين حاصلان على الاعتماد الأكاديمي من وزارة التربية والتعليم، ويتم حالياً التحضير للحصول على الاعتماد الدولي.