«أفكار أبوظبي» يُسلّط الضوء على أبرز التحديات العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «أفكار أبوظبي 2019»، مناقشات عديدة سلطت الضوء على أبرز التحديات التي تواجه العالم، وأقيمت لقاءات المنتدى في حرم جامعة نيويورك أبوظبي، بجزيرة السعديات.

وشهدت حضور أكثر من 300 من كبار الشخصيات في الدولة، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي الجهات الرسمية، وخبراء عالميين ومحليين، وسط مشاركة حاشدة لأبرز العقول الملهمة الإماراتية والعالمية، وكوكبة من صنّاع القرار، وأبرز الشخصيات والجهات إبداعاً في عالم الابتكار وصناعة الأفكار.

وفي ثاني أيام منتدى أفكار أبوظبي، تمت مناقشة «الفضاء الإلكتروني: هل أصبح ساحة الحرب الجديدة؟»، حيث تم استعراض الفرص والتحديات الناتجة عن النمو الهائل في عالم الاتصال بالإنترنت. وأدار الحوار، نيك طومسون، رئيس تحرير مجلة «وايرد»، وشارك في الجلسات الحوارية كل من كيفن متنيك، أشهر مخترق أنظمة في العالم، وتوماس إيلفز، الرئيس الإستوني السابق، وبيستي كوبر، مديرة السياسة في معهد أسبن، والأدميرال مايك روجرز، المدير السابق لوكالة الأمن الوطني الأمريكية.

واختتمت فعاليات المنتدى بعقد جلسات تحت عنوان «أسرع، وأبعد، للجميع؟ مستقبل النقل والمواصلات».