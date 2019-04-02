أمطار خفيفة متوقعة حتى يوم الجمعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة على المناطق الساحلية والغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تستمر الفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة خلال يومي الأربعاء والخميس، وتمتد إلى يوم الجمعة المقبل.

واستمر الطقس يوم أمس مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، وطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وكانت الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، أصبحت شمالية غربية مساء على البحر غرباً، كانت معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وبلغت سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً إلى 1500 متر في المناطق المكشوفة.