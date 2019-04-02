بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والأرجنتين

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مع إيميلو مونزو رئيس مجلس النواب الأرجنتيني، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأكد الجانبان أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية إماراتية أرجنتينية بهدف تفعيل علاقات التعاون في شتى المجالات ودعم مختلف المؤسسات في البلدين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

لقاء

ورحّبت معالي الدكتورة القبيسي، خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في أبوظبي، برئيس مجلس النواب الأرجنتيني والوفد المرافق له، مثمنة العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين على مختلف المستويات، لا سيما البرلمانية.

وأطلعت معالي الدكتورة القبيسي، إيميلو مونزو على مسيرة التطور والنهضة الشاملة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات بفضل القيادة الرشيدة للدولة.

واستعرضت معاليها لجان الصداقة واتفاقية التعاون والتفاهم الموقّعة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى التي توقّعها المجموعة مع مؤسسة برلمانية عربية، لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المجموعة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي.