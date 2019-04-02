خليفة بن طحنون يستقبل رئيس البرلمان الأرجنتيني بواحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في واحة الكرامة، إيميلو مونزو رئيس البرلمان الأرجنتيني الذي يزور الدولة برفقة حرمه.

واستعرض مونزو مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع الضيف إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها، التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة، توجه الضيف إلى سجل الزوار، حيث قام بتسجيل كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء الإمارات.